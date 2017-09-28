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Неизвестный похитил более миллиона рублей из медцентра Малышевой в Москве
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    Неизвестный похитил более миллиона рублей из медцентра Малышевой в Москве

    12:17  28 Сентября 2017
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    Неизвестный похитил более миллиона рублей из медцентра Малышевой в Москве

    Москва, 28 сентября. Столичные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, похитившего около полутора миллиона рублей из «Медицинского центра Елены Малышевой», сообщил источник Федерального агентства новостей.

    Вечером 27 сентября в одну из дежурных частей Москвы поступила информация о краже из сейфа более миллиона рублей. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые установили, что деньги вероятно были похищены одним из сотрудников.

    Доступ в подсобное помещение, в котором находились средства, был у всех работников медицинского учреждения. По данным московской полиции, кража была совершена в период с 7-8 часов утра, преступник скрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #москва #кража
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