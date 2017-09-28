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Общество
Мобильный планетарий откроется на станции метро «Выставочная» в Москве
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    Мобильный планетарий откроется на станции метро «Выставочная» в Москве

    9:10  28 Сентября 2017
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    Мобильный планетарий откроется на станции метро «Выставочная» в Москве

    Москва, 28 сентября. Мобильный планетарий откроется на станции метрополитена «Выставочная» в Москве в начале следующего месяца. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного планетария. 

    По данным пресс-службы, открытие мобильного планетария на одной из станций метрополитена связано с Всемирной неделей космоса.

    «Это наш совместный проект с московским метрополитеном», — говорится в сообщении.

    Согласно информации на портале градоначальника Москвы, посмотреть экспозицию можно будет с 3 по 10 октября, а вход для пассажиров будет абсолютно бесплатным. 

    Мобильный планетарий откроется на станции метро «Выставочная» в Москве

    Отмечается, что зал способен вместить до 15 человек, сообщает «Вечерняя Москва»

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    Автор: Дана Балан
    #москва #метро #планетарий
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