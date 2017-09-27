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Уголовное дело возбудили после гибели актера «Физрука» в ДТП на МКАД
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    Уголовное дело возбудили после гибели актера «Физрука» в ДТП на МКАД

    20:05  27 Сентября 2017
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    Уголовное дело возбудили после гибели актера «Физрука» в ДТП на МКАД

    Москва, 27 сентября. Полиция возбудила дело по факту ДТП в Москве, в котором погиб актер сериала «Физрук» Егор Клинаев. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Авария произошла 27 сентября на 24‐м километре МКАД. В связи с нарушением ПДД, которое привело к смерти по неосторожности, ведется расследование по ст. 264 УК РФ.

    По словам представителя МВД, еще два человека получили травмы в ДТП и были госпитализированы. Водитель, сбивший людей, задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия, сообщает телеканал 360.

    Напомним, 18-летний Егор Клинаев погиб в массовом ДТП минувшей ночью. Он остановился помочь водителям трех столкнувшихся машин и был сбит иномаркой проезжавшим мимо Honda Accord, который затем протаранил еще несколько машин.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #москва #дтп #мкад #клинаев #физрук
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