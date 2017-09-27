Уголовное дело возбудили после гибели актера «Физрука» в ДТП на МКАД

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Москва, 27 сентября. Полиция возбудила дело по факту ДТП в Москве, в котором погиб актер сериала «Физрук» Егор Клинаев. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Авария произошла 27 сентября на 24‐м километре МКАД. В связи с нарушением ПДД, которое привело к смерти по неосторожности, ведется расследование по ст. 264 УК РФ.

По словам представителя МВД, еще два человека получили травмы в ДТП и были госпитализированы. Водитель, сбивший людей, задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия, сообщает телеканал 360.

Напомним, 18-летний Егор Клинаев погиб в массовом ДТП минувшей ночью. Он остановился помочь водителям трех столкнувшихся машин и был сбит иномаркой проезжавшим мимо Honda Accord, который затем протаранил еще несколько машин.