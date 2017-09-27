Парк «Зарядье» запускает мобильное приложение

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Москва, 27 сентября. Парк «Зарядье» запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет узнать расписание сервисов и аттракционов, а также купить билет на них и получить информацию о ботанической коллекции. Как сообщил директор парка Павел Трехлеб, планируется, что приложение будет создано к ноябрю.

Кроме того, через две недели в «Зарядье» заработает подземная парковка, тарифы на которой будут приближены к московским. Оплатить стоянку автомобиля гости смогут как наличными, так и с помощью безналичного расчета, сообщает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в парке уже открылись платные аттракционы «Полет над Москвой» и «Полет над Россией».