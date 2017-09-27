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Общество
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Кишащий мертвой рыбой пруд напугал жителей Домодедова
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    Кишащий мертвой рыбой пруд напугал жителей Домодедова

    19:13  27 Сентября 2017
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    Кишащий мертвой рыбой пруд напугал жителей Домодедова

    Москва, 27 сентября. Подмосковные власти проверят данные о том, что в одном из прудов в городском округе Домодедово погибла вся рыба.

    Напугавший местных жителей инцидент произошел в микрорайоне Авиационный.

    «Спасибо за информацию. Сейчас поедем и проверим», — цитирует заявление представителя администрации округа издание РИАМО.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Московской области был задержан мужчина, который подозревается в убийстве 28-летней женщины. По версии следствия, он спрятал труп в бочке в пожарном пруду.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #подмосковье #рыба
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