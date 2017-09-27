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Общество
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Происшествия
Северокорейский мальчик разбился после падения с 15-го этажа в Москве
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    Северокорейский мальчик разбился после падения с 15-го этажа в Москве

    18:24  27 Сентября 2017  /обновлено: 18:29  27 Сентября 2017
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    Северокорейский мальчик разбился после падения с 15 этажа в Москве

    Москва, 27 сентября. Четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна 15 этажа на западе Москвы, сообщили в столичных экстренных службах.

    «Из окна 15-го этажа дома 5 по Мичуринскому проспекту выпал четырехлетний мальчик, гражданин Северной Кореи», — цитирует РИА Новости источники в экстренных службах Москвы.

    Как стало известно, после падения с высоты мальчик разбился. На данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.

    Северокорейский мальчик разбился после падения с 15 этажа в Москве

    Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль упал в Неву в Петербурге. Как стал известно, Isuzu, перевозивший хлеб, пробил ограждение на Октябрьской набережной.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #кндр #мальчик #падение
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