Северокорейский мальчик разбился после падения с 15-го этажа в Москве

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Москва, 27 сентября. Четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна 15 этажа на западе Москвы, сообщили в столичных экстренных службах.

«Из окна 15-го этажа дома 5 по Мичуринскому проспекту выпал четырехлетний мальчик, гражданин Северной Кореи», — цитирует РИА Новости источники в экстренных службах Москвы.

Как стало известно, после падения с высоты мальчик разбился. На данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль упал в Неву в Петербурге. Как стал известно, Isuzu, перевозивший хлеб, пробил ограждение на Октябрьской набережной.