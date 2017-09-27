Двух шестилетних девочек похитили в Подмосковье

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Москва, 27 сентября. Двух шестилетних девочек похитили в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГСУ СК Московской области.

Инцидент произошел 25 сентября. По версии следствия, 48-летний отец двух девочек подговорил своих приятелей, чтобы забрать детей и увезти их в неизвестном направлении.

Вместе со своими сообщниками мужчина проник в дом в деревне Головеньки, где проживали девочки вместе с матерью. Там, они похитили мобильный телефон женщины и увели детей из дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное проникновение в жилище», «Похищение несовершеннолетних», «Грабеж».

В данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают похитителей и детей.