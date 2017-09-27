Неизвестные бросили коктейль Молотова в памятник Буданову в Москве

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Москва, 27 сентября. В российской столице неизвестные злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту, установленную в память о полковнике Юрии Буданове. Об этом журналистам сообщили в среду сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел в районе Комсомольского проспекта. Как передает агентство «Москва», вандалами были «женщина в хиджабе и мужчина». Непосредственно на мемориале обнаружены повреждения.

Напомним, ранее стало известно о том, что группа вандалов осквернила кладбище-мавзолей советских солдат в Варшаве.