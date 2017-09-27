«Ласточки» МЦК перевезли 26 сентября рекордное число пассажиров

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Москва, 27 сентября. Московское центральное кольцо установило новый рекорд. Во вторник, 26 сентября поезда «Ласточки» перевезли 406,4 тысячи пассажиров.

О рекорде сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы. Напомним, что новая столичная магистраль была открыта 10 сентября 2016 года. За год ее услугами воспользовались порядка 98 миллионов пассажиров. Эта цифра превысила предполагаемое количество на 23 миллиона человек.

Предыдущий рекорд на МЦК был установлен 31 августа. Тогда «Ласточками» воспользовались 382 тысячи пассажиров.