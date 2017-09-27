Украинка обчистила квартиру отдыхавших в Крыму москвичей

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Москва, 27 сентября. В Москве гражданка Украины обокрала квартиру на 400 000 рублей, пока хозяева были в отпуске.

Как сообщает пресс-служба столичного МВД, уезжая в отпуск, хозяйка квартиры попросила родственников позаботиться о ее домашних животных. Ключи она оставила родителям.

Отец женщины дал ключи от квартиры своей подруге, которую он знает на протяжении двух-трех лет. 53-летняя гражданка Украины вынесла из квартиры ювелирные изделия и 700 долларов наличными.

Полиция задержала подозреваемую по месту ее проживания. В ломбарде через пару домов оперативники изъяли четыре похищенных золотых кольца.

Женщина созналась в содеянном. Общий ущерб оценивается в 400 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая задержана, ей грозит до 6 лет тюрьмы.