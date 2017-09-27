Московская школьница обокрала квартиру приятеля в день его рождения

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Москва, 27 сентября. В Москве школьница обокрала квартиру ученика девятого класса во время празднования его дня рождения. Общий ущерб составил 310 тысяч рублей.

В понедельник, 25 сентября, в правоохранительные органы обратился владелец квартиры 1976 года рождения. По словам мужчины, в период с 22 по 24 сентября его дома не было, в квартире находился пасынок, который праздновал свой день рождения и распивал спиртные напитки вместе с приятелями. Когда веселье закончилось, выяснилось, что из дома пропали ювелирные украшения (браслеты, цепочки, сережки), а также золотые часы. Общий материальный ущерб составил 310 тысяч рублей, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В ходе расследования было установлено, что 14-летняя подруга мальчика причастна к краже в его доме. В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.