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Россия
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Новый ландшафтный парк откроется в Южном Бутово в 2018 году
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    Новый ландшафтный парк откроется в Южном Бутово в 2018 году

    14:53  27 Сентября 2017
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    Новый ландшафтный парк откроется в Южном Бутово в 2018 году

    Москва, 27 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства нового современного парка в районе Южное Бутово, который должен принять первых посетителей в 2018 году.

    Как рассказал Собянин, о строительстве парка просили местные жители, сообщает «Вечерняя Москва». Концепция предполагает создание территорий для занятия спортом и прогулок. В новом парке планируется сделать хорошее освещение, качественные дорожки. Будут открыты площадки для концертов и кафе, несколько комфортных зон отдыха у воды с понтонными деревянными причалами.

    Сергей Собянин сообщил, что реализовывать проект решено в два этапа. В 2017 году будут выполнены работы по расчистке территории будущего парка и строительству необходимых инженерных коммуникаций. В 2018 — начнется создание парковой инфраструктуры.

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    Автор: Алексей Громов
    #собянин #парк #москвы #южное бутово
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