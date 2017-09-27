Новый ландшафтный парк откроется в Южном Бутово в 2018 году

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Москва, 27 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства нового современного парка в районе Южное Бутово, который должен принять первых посетителей в 2018 году.

Как рассказал Собянин, о строительстве парка просили местные жители, сообщает «Вечерняя Москва». Концепция предполагает создание территорий для занятия спортом и прогулок. В новом парке планируется сделать хорошее освещение, качественные дорожки. Будут открыты площадки для концертов и кафе, несколько комфортных зон отдыха у воды с понтонными деревянными причалами.

Сергей Собянин сообщил, что реализовывать проект решено в два этапа. В 2017 году будут выполнены работы по расчистке территории будущего парка и строительству необходимых инженерных коммуникаций. В 2018 — начнется создание парковой инфраструктуры.