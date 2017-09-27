Два автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть жертвы

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Москва, 27 сентября. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей на трассе А-107 в Московской области. Об этом в среду говорится в телеграм-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По имеющимся данным, на 32-м километре шоссе А-107 случилось столкновение двух транспортных средств, в результате которого погиб один человек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время уточняются все причины, детали и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате массовой автомобильной аварии на МКАД в Москве.