В Москве задержан пенсионер, пять лет насиловавший внука

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Москва, 27 сентября. В понедельник, 25 сентября, на востоке Москвы арестован 67-летний мужчина, на протяжении нескольких лет насиловавший внука.

Следователи установили, что мальчик подвергался сексуальному насилию с января 2012 года. Местами преступления становились квартира, где проживал дедушка, и дача.

Собранных по делу доказательств достаточно для предъявления обвинения. Подозреваемый полностью сознался в содеянном. В ожидании суда избрана мера пресечения в виде ареста.