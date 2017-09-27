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Полиция задержала двух злоумышленников с 19 килограммами конопли в Подмосковье
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    Полиция задержала двух злоумышленников с 19 килограммами конопли в Подмосковье

    14:36  27 Сентября 2017
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    Полиция задержала двух злоумышленников с 19 килограммами конопли в Подмосковье

    Москва, 27 сентября. Две тысячи кустов конопли сотрудники полиции нашли в подмосковном Жуковском. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного главка МВД. 

    Сотрудники правоохранительных органов застукали двух жителей Московской области на месте сбора конопли, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Полицейские изъяли у молодых людей два рюкзака с коноплей общей массой свыше 19 килограммов. 

    Полиция задержала двух злоумышленников с 19 килограммами конопли в Подмосковье

    В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.

    «Полицейские ликвидировали очаг произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило примерно две тысячи кустов», — уточнили в пресс-службе. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #подмосковье #конопля #марихуана #полиция
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