Полиция задержала двух злоумышленников с 19 килограммами конопли в Подмосковье

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Москва, 27 сентября. Две тысячи кустов конопли сотрудники полиции нашли в подмосковном Жуковском. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Сотрудники правоохранительных органов застукали двух жителей Московской области на месте сбора конопли, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Полицейские изъяли у молодых людей два рюкзака с коноплей общей массой свыше 19 килограммов.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.