Полиция задержала двух злоумышленников с 19 килограммами конопли в Подмосковье
В Избранное
Москва, 27 сентября. Две тысячи кустов конопли сотрудники полиции нашли в подмосковном Жуковском. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Сотрудники правоохранительных органов застукали двух жителей Московской области на месте сбора конопли, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Полицейские изъяли у молодых людей два рюкзака с коноплей общей массой свыше 19 килограммов.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.
«Полицейские ликвидировали очаг произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило примерно две тысячи кустов», — уточнили в пресс-службе.