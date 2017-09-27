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Велосипедист переломал кости маленькой девочке в Подмосковье
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    Велосипедист переломал кости маленькой девочке в Подмосковье

    14:33  27 Сентября 2017
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    Велосипедист переломал кости маленькой девочке в Подмосковье

    Москва, 27 сентября. В подмосковном Дмитрове велосипедист сбил маленького ребенка. Как стало известно, инцидент произошел в микрорайоне ДЗФС.

    Местная жительница с младенцем в коляске и пятилетней дочкой собиралась зайти в подъезд. Неожиданно появился велосипедист, которые на бешеной скорости сбил девочку. 

    «Дочка от удара взлетела в воздух и попала под велосипед, который еще проехал по ней», — сообщила мама пострадавшей малышки.

    По ее словам, после случившегося мужчина лишь извинился и поехал дальше.

    Уже в больнице у пострадавшей была выявлена черепно-мозговая травма, перелом ключицы и лучевой кости возле запястья, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее пожилая жительница Нижнего Новгорода была срочно госпитализирована в больницу после наезда маршрутки в момент перехода проезжей части.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье
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