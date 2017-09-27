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Россия
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Сотни человек эвакуированы из-за угрозы взрыва административного здания в Москве
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    Сотни человек эвакуированы из-за угрозы взрыва административного здания в Москве

    14:24  27 Сентября 2017
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    Сотни человек эвакуированы из-за угрозы взрыва административного здания в Москве

    Москва, 27 сентября. Более 400 человек эвакуированы из здания в Москве, где расположена редакция «Новой газеты», сообщили источники Федерального агентства новостей

    В экстренные службы столицы поступил звонок о якобы минировании здания на Потаповском переулке. Известно, что по этому адресу расположена редакция «Новой газеты», а также огромное количество других офисов, в частности Центра организации дорожного движения.

    После звонка о якобы «взрывном устройстве» внутри из пятиэтажного здания были эвакуированы более 400 человек.

    Ранее, 25 сентября, в Грозном эвакуировали мэрию, бизнес-центр, торгово-развлекательный комплекс и ряд других учреждений из-за анонимных звонков о якобы минировании зданий.

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #минирование #новая газета #звонок
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