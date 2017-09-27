Ресторатор Новиков рассказал о своем «избиении» в Москве

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Москва, 27 сентября. Ресторатор Аркадий Новиков опроверг слухи о нападении на него 17-летнего подростка в ресторане Farш, передают источники Федерального агентства новостей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ресторатора в Москве избил молодой человек. По некоторым данным, 17-летний подросток купил в Farш пиво, предъявив паспорт, а потом обвинил заведение в нарушении закона — продаже алкоголя несовершеннолетним. Новиков решил лично разобраться со скандальным гостем, но в этот момент получил от него удар по лицу.

Ресторатор опроверг сообщения журналистов. Он заявил, что никакого инцидента в Farш не было, и попросил не волноваться за него.