Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе на 28 сентября

В Избранное

Москва, 27 сентября. Желтый уровень погодной опасности в столице и Московской области объявили на 28 сентября из-за высокой вероятности пожаров. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Гидрометцентра России.

Кроме того, желтый уровень опасности объявлен на территории Тверской, Владимирской и Калужской областей, передает РИАМО.

По данным синоптиков, в четверг, 28 сентября, будет облачная погода, но без осадков. Отмечается, что скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

Как передавал телеканал «360», в минувшую субботу в Московской области зафиксировали первые заморозки.