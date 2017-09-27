Трое мужчин зверски расправились с пенсионеркой в Подмосковье

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Москва, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ногинском районе троих мужчин, которые подозреваются в зверском убийстве женщины. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного ГСУ Следственного комитета России.

По данным следствия, 18 сентября в доме, расположенном в деревне Починки Ногинского района Подмосковья, было обнаружено тело женщины с множественными ранениями шеи.

Конечности жертвы были связаны шнуром, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать трех мужчин, один из которых ранее был судим.

Согласно информации следствия, после жестокого преступления злоумышленники украли из дома ценные вещи и технику.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.