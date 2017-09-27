Юный актер из сериала «Физрук» погиб в массовом ДТП на МКАД

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Москва, 27 сентября. В массовом ДТП на МКАД, которое случилось минувшей ночью, погиб 18-летний актер Егор Клинаев. Он остановился помочь другим водителям и был сбит иномаркой.

Как передает «Московский комсомолец», актер увидел три столкнувшихся автомобиля в районе 24-го км МКАД, припарковал неподалеку свою машину Toyota Mark II и вышел, чтобы узнать, не требуется ли помощь водителям. Его вместе с двумя водителями сбил проезжавший мимо автомобиль Honda Accord. Затем иномарка протаранила еще несколько машин.

Молодой актер получил смертельную травму. Известно, что помощь медиков также понадобилась двум водителям.

Кинокарьера Егора Клинаева началась в 2012 году с фильма «Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом», где он сыграл главного героя Тему Круглова. После этого он снялся в еще нескольких проектах, а в апреле 2016 года присоединился к популярному сериалу «Физрук».