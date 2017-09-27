Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск стартуют 30 октября
Происшествия
Юный актер из сериала «Физрук» погиб в массовом ДТП на МКАД
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Юный актер из сериала «Физрук» погиб в массовом ДТП на МКАД

    13:05  27 Сентября 2017
    113

     Актер из сериала «Физрук» погиб в массовом ДТП на МКАД

    Москва, 27 сентября. В массовом ДТП на МКАД, которое случилось минувшей ночью, погиб 18-летний актер Егор Клинаев. Он остановился помочь другим водителям и был сбит иномаркой.

    Как передает «Московский комсомолец», актер увидел три столкнувшихся автомобиля в районе 24-го км МКАД, припарковал неподалеку свою машину Toyota Mark II и вышел, чтобы узнать, не требуется ли помощь водителям. Его вместе с двумя водителями сбил проезжавший мимо автомобиль Honda Accord. Затем иномарка протаранила еще несколько машин. 

    Молодой актер получил смертельную травму. Известно, что помощь медиков также понадобилась двум водителям.

    Кинокарьера Егора Клинаева началась в 2012 году с фильма «Тайна Егора, или Необыкновенные приключения обыкновенным летом», где он сыграл главного героя Тему Круглова. После этого он снялся в еще нескольких проектах, а в апреле 2016 года присоединился к популярному сериалу «Физрук».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103133

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29424

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42929

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23041

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8832
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        165
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1445
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3367
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2889