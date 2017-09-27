Гребенщиков выложил неожиданное фото с Пугачевой
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Москва, 27 сентября. Выпускник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков разместил на своей странице в социальной сети Instagram очень неожиданную фотографию с Примадонной.
Неожиданным кадр кажется потому, что в начале сентября, Алла Пугачева и Гребенщиков сильно поругались, сообщают Dni.Ru. Бывший «фабрикант» работал креативным продюсером в Мастерской эстрадного искусства Пугачевой. Но недавно Примадонна уволила его из-за многочисленных жалоб родителей.
Сейчас, судя по фото, Пугачева и Гребенщиков помирились. Видимо, скандалы и ссоры остались в прошлом.