Гребенщиков выложил неожиданное фото с Пугачевой

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Москва, 27 сентября. Выпускник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков разместил на своей странице в социальной сети Instagram очень неожиданную фотографию с Примадонной.

Неожиданным кадр кажется потому, что в начале сентября, Алла Пугачева и Гребенщиков сильно поругались, сообщают Dni.Ru. Бывший «фабрикант» работал креативным продюсером в Мастерской эстрадного искусства Пугачевой. Но недавно Примадонна уволила его из-за многочисленных жалоб родителей.

Несмотря на все фантазии прессы у нас все хорошо и много творческих планов !) A post shared by Михаил Гребенщиков (@mikhail_grebenshchikov) on Sep 26, 2017 at 4:53am PDT

Сейчас, судя по фото, Пугачева и Гребенщиков помирились. Видимо, скандалы и ссоры остались в прошлом.