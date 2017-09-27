Власти Москвы определили стартовые площадки реновации

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Москва, 27 сентября. Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о критериях подбора площадок для нового жилья.

По словам Левкина, главным критерием выбора является расположение стартовой площадки в границах района проживания жителей сносимых домов, которые попали под реновацию, сообщает «Утро.ру».

При подборе стартовых площадок специалисты ведомства прислушивались к мнению москвичей и анализировали потенциал развития инфраструктуры районов. Кроме этого, учитывалась минимизация перекладки инженерных сетей и возможность квартальной застройки на месте волны переселения.

Сергей Левкин подчеркнул, что при переселении в новые комфортные дома жителям будет предоставлено равнозначное жилье.