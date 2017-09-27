Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Учитель хочет показать «Матильду» в США
Россия
Власти Москвы определили стартовые площадки реновации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Москвы определили стартовые площадки реновации

    11:47  27 Сентября 2017
    52

    Власти Москвы определили стартовые площадки реновации

    Москва, 27 сентября. Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о критериях подбора площадок для нового жилья.

    По словам Левкина, главным критерием выбора является расположение стартовой площадки в границах района проживания жителей сносимых домов, которые попали под реновацию, сообщает «Утро.ру».

    При подборе стартовых площадок специалисты ведомства прислушивались к мнению москвичей и анализировали потенциал развития инфраструктуры районов. Кроме этого, учитывалась минимизация перекладки инженерных сетей и возможность квартальной застройки на месте волны переселения.

    Власти Москвы определили стартовые площадки реновации

    Сергей Левкин подчеркнул, что при переселении в новые комфортные дома жителям будет предоставлено равнозначное жилье.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #реновация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103036

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29414

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42901

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22996

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8813
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        40
        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        Около 24 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей

        9:09   27 Сентября 2017
        1406
        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        Сирия: пять командиров «Джебхат ан-Нусры» ликвидированы в провинции Идлиб — Минобороны РФ

        8:22   27 Сентября 2017
        3293
        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        США признали, что «русские хакеры» не взламывали избирком Висконсина

        5:23   27 Сентября 2017
        2791