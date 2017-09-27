Труп мужчины обнаружили на юго-западе Москвы

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Москва, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти человека, тело которого было обнаружено на улице Саморы Машела в Москве. Об этом в среду сообщил представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что по указанному адресу был обнаружен труп мужчины, передает РИАМО.

На место выехали сотрудники полиции, которые нашли труп неизвестного мужчины.

«Давность смерти около пяти часов», — рассказал собеседник.

В настоящее время труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.