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Смерть звезды сериала «Возвращение Мухтара» скрывают от ее ребенка
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    Смерть звезды сериала «Возвращение Мухтара» скрывают от ее ребенка

    11:17  27 Сентября 2017  /обновлено: 11:50  27 Сентября 2017
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    Смерть звезды сериала «Возвращение Мухтара» скрывают от ее ребенка

    Москва, 27 сентября. Родные Натальи Юнниковой, которая умерла 26 сентября, скрывают от ее сына смерть актрисы.

    После того как звезда сериала «Возвращение Мухтара» попала в реанимацию, 11-летнего мальчика забрал к себе ее бывший муж Антон Федотов, сообщают Dni.Ru. Сейчас отец пытается уберечь ребенка от стресса. Родственники Натальи Юнниковой пока не сообщают Ролану о смерти матери, считая, что это его потрясет.

    Напомним, что звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась 26 сентября в больнице, не приходя в сознание.

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    Автор: Алексей Громов
    #наталья юнникова
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