Смерть звезды сериала «Возвращение Мухтара» скрывают от ее ребенка

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Москва, 27 сентября. Родные Натальи Юнниковой, которая умерла 26 сентября, скрывают от ее сына смерть актрисы.

После того как звезда сериала «Возвращение Мухтара» попала в реанимацию, 11-летнего мальчика забрал к себе ее бывший муж Антон Федотов, сообщают Dni.Ru. Сейчас отец пытается уберечь ребенка от стресса. Родственники Натальи Юнниковой пока не сообщают Ролану о смерти матери, считая, что это его потрясет.

Напомним, что звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась 26 сентября в больнице, не приходя в сознание.