Собянин присвоил статус промышленного комплекса шести предприятиям Москвы

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Москва, 27 сентября. Шести предприятиям Москвы присвоен статус промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как стало известно, статус промышленного комплекса получили ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова», ЗАО «Связьстройдеталь», АО «ВГ Контурс», АО «Аэроэлектромаш», АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени Торопова», АО «Биннофарм».

Кроме того, территории АО «Водный стадион спорт инвест» был присвоен статус технопарка, который является управляющей компанией технопарка «Водный Стадион», сообщает газета «Вечерняя Москва».

Ранее Собянин заявил, что по программе реновации жители Москвы получает новые квартиры в том же квартале, для стартовых домов подобрали 210 площадок.