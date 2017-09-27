Северное сияние покажут гостям парка «Зарядье» в Москве

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Москва, 27 сентября. Посетители московского парка «Зарядье», смогут увидеть новую выставку, посвященную истории освоения Арктики. Специально для гостей будет показано северное сияние, воссозданное с помощью мультимедийной установки, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Посетителям покажут уникальные экспонаты, например, предметы быта и снаряжение из первых арктических экспедиций», — отмечается в сообщении.

Эффект северного сияния создадут при использовании голографического экрана, высота которого достигает 2,5 метра. Этот экран может создавать трехмерные проекции ночного неба, переливающегося всеми цветами радуги. Специально для гостей также покажут ролики, на которых эксперты объясняют природу подобного явления.

По словам директора парка «Зарядье» Павла Трехлеба, выставка «Русская Арктика» будет проходить с 29 сентября по 15 февраля.