В Московском дендропарке нашли части тела мужчины

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Москва, 27 сентября. Останки мужчины, погибшего более недели назад, обнаружили в дендропарке на юге российской столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем 26 сентября. В денропарке, расположенном неподалеку от Липецкой улицы, нашли останки человеческого тела. По данному факту проводится проверка.

По предварительной версии, останки принадлежат человеку мужского пола, который скончался более пяти дней назад. В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчины.