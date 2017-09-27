Поезда из Украины в Москву прибудут с опозданием из-за пожара в Виннице
Москва, 27 сентября. Пассажирские поезда, следующие рейсом из Украины в Москву, прибудут с опозданием из-за пожара в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
«Возгорание на Украине, произошедшее ночью, привело к изменению маршрута следования пассажирских поездов по территории соседнего государства, поступающих в Россию», — отмечается в сообщении.
В частности, ожидается задержка поездов из Хмельницкого, Одессы и Кишинева.
Сотрудники МЖД обязались принять все необходимые меры для сокращения опоздания составов после их прибытия на территорию России.
Ранее стало известно о пожаре на территории арсенала военной части в Калиновке Винницкой области. По предварительным данным, в результате пожара пострадала одна женщина.