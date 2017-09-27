Поезда из Украины в Москву прибудут с опозданием из-за пожара в Виннице

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Москва, 27 сентября. Пассажирские поезда, следующие рейсом из Украины в Москву, прибудут с опозданием из-за пожара в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Возгорание на Украин­е, произошедшее ночь­ю, привело к изменен­ию маршрута следован­ия пассажирских поез­дов по территории со­седнего государства, поступающих в Росси­ю», — отмечается в сообщении.

В частности, ожидается задержка поездов из Хмельницкого, Одессы и Кишинева.

Сотрудники МЖД обязались принять все необходимые меры для сокращения опоздания составов после их прибытия на территорию России.

Ранее стало известно о пожаре на территории арсенала военной части в Калиновке Винницкой области. По предварительным данным, в результате пожара пострадала одна женщина.