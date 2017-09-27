Один человек погиб в результате массового ДТП в Москве на МКАД

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Москва, 27 сентября. В столице на Московской кольцевой автодороге произошло столкновение семи автомобилей. Один человек погиб.

Инцидент произошел в ночь на среду в районе торгово-развлекательного центра Vegas, сообщает ТАСС. На 25-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись семь автомашин. В результате ДТП двое получили травмы, один человек погиб.

Сейчас сотрудники столичного ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Из-за инцидента движение машин сильно затруднено. Появилась информация, что на внутренней стороне МКАД образовалась пробка, которая растянулась почти на 10 км.