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Происшествия
Один человек погиб в результате массового ДТП в Москве на МКАД
Происшествия
Один человек погиб в результате массового ДТП в Москве на МКАД
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    Один человек погиб в результате массового ДТП в Москве на МКАД

    8:05  27 Сентября 2017
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    Один человек погиб в результате массового ДТП в Москве на МКАД

    Москва, 27 сентября. В столице на Московской кольцевой автодороге произошло столкновение семи автомобилей. Один человек погиб.

    Инцидент произошел в ночь на среду в районе торгово-развлекательного центра Vegas, сообщает ТАСС. На 25-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись семь автомашин. В результате ДТП двое получили травмы, один человек погиб.

    Сейчас сотрудники столичного ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Из-за инцидента движение машин сильно затруднено. Появилась информация, что на внутренней стороне МКАД образовалась пробка, которая растянулась почти на 10 км.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #дтп #жертва
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