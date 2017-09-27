МЧС ликвидировало пожар в центре Москвы
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Москва, 27 сентября. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве сообщила о ликвидации пожара в центре столицы.
Согласно имеющейся информации, возгорание произошло в ночь на среду на 150 квадратных метрах в доме №16 на Большой Садовой улице.
«Благодаря профессиональной работе пожарных в 1 час 49 минут пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
Также в ведомстве подчеркнули, что ранее появившиеся сообщения о пожаре в театре имени Моссовета не соответствуют действительности.