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МЧС ликвидировало пожар в центре Москвы
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    МЧС ликвидировало пожар в центре Москвы

    2:38  27 Сентября 2017
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    МЧС ликвидировало пожар в центре Москвы

    Москва, 27 сентября. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве сообщила о ликвидации пожара в центре столицы.

    Согласно имеющейся информации, возгорание произошло в ночь на среду на 150 квадратных метрах в доме №16 на Большой Садовой улице.

    «Благодаря профессиональной работе пожарных в 1 час 49 минут пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

    Также в ведомстве подчеркнули, что ранее появившиеся сообщения о пожаре в театре имени Моссовета не соответствуют действительности.

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    Автор: Ирина Новикова
    #пожар #москва #мчс рф
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