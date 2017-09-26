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Происшествия
Немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили на севере Москвы
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    Немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили на севере Москвы

    23:22  26 Сентября 2017
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    Немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили на севере Москвы

    Москва, 26 сентября. Специалисты МЧС успешно обезвредили немецкую фугасную авиабомбу SC-1800 времен Великой Отечественной войны. Она была случайно обнаружена на стройке на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

    Бомба была найдена в строительном котловане в Хорошевском районе Москвы. Рабочие обнаружили ее во время рытья котлована, после чего незамедлительно сообщили в экстренные службы столицы.

    На место происшествия прибыл пиротехнический состав, который оцепил стройку и эвакуировал всех рабочих.

    Как пишет газета «Известия», специалисты установили, что бомба содержала до 1,1 тысячи килограмм взрывчатого вещества. Эксперты приняли решение перевезти снаряда на полигон и ликвидировать его там.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #москва #мчс #авиабомба
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