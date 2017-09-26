Немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили на севере Москвы

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Москва, 26 сентября. Специалисты МЧС успешно обезвредили немецкую фугасную авиабомбу SC-1800 времен Великой Отечественной войны. Она была случайно обнаружена на стройке на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Бомба была найдена в строительном котловане в Хорошевском районе Москвы. Рабочие обнаружили ее во время рытья котлована, после чего незамедлительно сообщили в экстренные службы столицы.

На место происшествия прибыл пиротехнический состав, который оцепил стройку и эвакуировал всех рабочих.

Как пишет газета «Известия», специалисты установили, что бомба содержала до 1,1 тысячи килограмм взрывчатого вещества. Эксперты приняли решение перевезти снаряда на полигон и ликвидировать его там.