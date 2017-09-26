Цитаты из писем Николая II и его жены разместили на билбордах в Москве

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Москва, 26 сентября. В различных районах Москвы были установлены билборды с цитатами из переписки членов семьи последнего российского монарха Николая II. Об этом сообщает синодальный отдел по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

На рекламных щитах были опубликованы цитаты из писем и личного дневника императрицы Александры Федоровны. Большей частью, они посвящены темам любви, брака и семейного счастья.

Билборды в Москве были установлены в рамках церковного проекта «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви», пишет «Газета.ru». Целью проекта, по словам его авторов, является укрепление семейных ценностей в российском обществе.

Авторы проекта полагают, что история личной жизни последних Романовых искажена, что делает ее легкой мишенью для мифов и спекуляций.