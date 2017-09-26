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Телефонные террористы «заминировали» пять кинотеатров и торговый центр в Москве
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    Телефонные террористы «заминировали» пять кинотеатров и торговый центр в Москве

    22:19  26 Сентября 2017
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    Телефонные террористы «заминировали» пять кинотеатров и торговый центр в Москве

    Москва, 26 сентября. В экстренные службы столицы поступили сообщения о минировании пяти кинотеатров, торгово-развлекательного центра «Алтуфьевский» и Музея Москвы.

    «В оперативные службы поступили три сообщения об угрозах взрыва. На этот раз неизвестные «заминировали» Музей Москвы, ТРЦ «Алтуфьевский и пяти кинотеатров», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

    Стоит отметить, что накануне в Петербурге были эвакуированы 16 отелей, которые были «заминированы» телефонными террористами. По данным правоохранителей, звонки с сообщениями о взрывных устройствах поступали с номеров IP-телефонии, зарегистрированных в США.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #минирование
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