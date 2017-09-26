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Шесть иномарок столкнулись в Москве, есть пострадавшие
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    Шесть иномарок столкнулись в Москве, есть пострадавшие

    20:54  26 Сентября 2017
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    Шесть иномарок столкнулись в Москве, есть пострадавшие

    Москва, 26 сентября. Шесть автомобилей столкнулись во вторник на юго-востоке Москвы. В результате инцидента пострадали два человека.

    Как рассказал информированный источник в экстренных службах, автомобили Range Rover, Ford Focus, Honda Accord, Skoda Octavia, Peugeot и Lexus не поделили дорогу на пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта.

    Шесть иномарок столкнулись в Москве, есть пострадавшие

    По словам официального представителя столичного управления ГИБДД, одна из машин въехала во впередиидущий автомобиль, а тот, в свою очередь, по инерции протаранил участников движения перед собой.  В результате движение было ограничено по двум из четырех полос, передает РИА Новости.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #москва #дтп #авария #пострадавшие #столкновение #машины
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