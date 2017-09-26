Шесть иномарок столкнулись в Москве, есть пострадавшие

В Избранное

Москва, 26 сентября. Шесть автомобилей столкнулись во вторник на юго-востоке Москвы. В результате инцидента пострадали два человека.

Как рассказал информированный источник в экстренных службах, автомобили Range Rover, Ford Focus, Honda Accord, Skoda Octavia, Peugeot и Lexus не поделили дорогу на пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта.

По словам официального представителя столичного управления ГИБДД, одна из машин въехала во впередиидущий автомобиль, а тот, в свою очередь, по инерции протаранил участников движения перед собой. В результате движение было ограничено по двум из четырех полос, передает РИА Новости.