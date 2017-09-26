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Первые медики сдают экзамен на получение статуса «Московский врач»
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    Первые медики сдают экзамен на получение статуса «Московский врач»

    19:14  26 Сентября 2017
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    Первые медики сдают экзамен на получение статуса «Московский врач»

    Москва, 26 сентября. Проект «Московский врач» вошел в стадию практической реализации. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

    Первые 30 медиков сдали экзамен в Методическом центре аккредитации специалистов на базе Первого МГМУ им.И.М.Сеченова. Спустя некоторое время успешные кандидаты станут первыми обладателями статуса «Московский врач».

    «В ближайшем будущем оценочные процедуры пройдут еще более двух тысяч специалистов, которые раньше других своих коллег приняли решение участвовать в проекте «Московский врач» и уже подали заявки на участие», — сказал глава департамента Алексей Хрипун.

    По его словам, у обладателей статуса «Московский врач» появится возможность получить прибавку к зарплате. В департаменте подчеркивают, что жители и гости столицы смогут попасть на прием к таким специалистам очень скоро.

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    Автор: Борис Любимов
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