Пассажиры маршрутки в Подмосковье избили семилетнего мальчика

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Одинцово, 26 сентября. Семилетнего мальчика в подмосковном Одинцове побили взрослые из-за того, что он занял предназначавшееся пожилой женщине место. Водитель предпочел не вмешиваться в конфликт.

Об инциденте в маршрутке №11 сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на группу «Типичное Одинцово» в «ВКонтакте». Мать пострадавшего мальчика рассказала, что ее ребенок прошел в салон и по незнанию занял место, которые пожилые женщины уступали друг другу. В итоге одна из пассажирок ударила ребенка по голове, позднее к ней присоединился мужчина в соседнем ряду. Мать мальчика расплачивалась с водителем и не видела, что происходит с сыном.

По ее словам, в итоге пожилая женщина извинилась перед ребенком, однако второй обидчик приносить извинения не стал. Реакции со стороны водителя на происходящее не последовало.