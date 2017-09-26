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Пассажиры маршрутки в Подмосковье избили семилетнего мальчика
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    Пассажиры маршрутки в Подмосковье избили семилетнего мальчика

    17:59  26 Сентября 2017
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    Пассажиры маршрутки в Подмосковье избили семилетнего мальчика

    Одинцово, 26 сентября. Семилетнего мальчика в подмосковном Одинцове побили взрослые из-за того, что он занял предназначавшееся пожилой женщине место. Водитель предпочел не вмешиваться в конфликт.

    Об инциденте в маршрутке №11 сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на группу «Типичное Одинцово» в «ВКонтакте». Мать пострадавшего мальчика рассказала, что ее ребенок прошел в салон и по незнанию занял место, которые пожилые женщины уступали друг другу. В итоге одна из пассажирок ударила ребенка по голове, позднее к ней присоединился мужчина в соседнем ряду. Мать мальчика расплачивалась с водителем и не видела, что происходит с сыном. 

    По ее словам, в итоге пожилая женщина извинилась перед ребенком, однако второй обидчик приносить извинения не стал. Реакции со стороны водителя на происходящее не последовало.

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    Автор: Борис Любимов
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