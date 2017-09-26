Горячую воду проведут в СИЗО «Лефортово» после запроса омбудсмена
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Москва, 26 сентября. На проведение горячего водоснабжения в следственном изоляторе «Лефортово» будут выделены денежные средства после вмешательства московского омбудсмена по правам человека Татьяны Потяевой. Об этом во вторник сообщила в ходе пресс-конференции Потяева.
По ее словам, денежные средства для проведения горячей воды заложены в бюджет, передает ТАСС.
Ранее омбудсмен обратилась к главе Федеральной службы исполнения наказаний Геннадию Корниенко относительно проблемы, связанной с отсутствием горячей воды в СИЗО «Лефортово».