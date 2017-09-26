Три человека пострадали в массовом ДТП в Люберцах

В Избранное

Москва, 26 сентября. Массовая авария с участием трех автомобилей и грузовика произошла на трассе М5 в Люберцах, сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД РФ.

«Автомобили ВАЗ и Mercedes столкнулись на проезжей части трассы М5 «Урал» в подмосковных Люберцах», — отмечается в сообщении. После столкновения в автомобиль ВАЗ врезался грузовик. В результате пострадали три человека.

На место происшествия вылетели три вертолета Московского авиацентра для срочной эвакуации людей.