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Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за заморозков
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    Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за заморозков

    14:24  26 Сентября 2017
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    Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за заморозков

    Москва, 26 сентября. В среду, 27 сентября, в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за заморозков, сообщили представители Гидрометцентра России.

    «Степень интенсивности опасных явлений: «желтый»  — погода потенциально опасна», — констатировали в пресс-службе российского Гидрометцентра.

    Синоптики обратили внимание, что 27 сентября столице угрожают заморозки, а также возможен туман. Днем, по данным ведомства, будет ясно, без осадков.

    Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за заморозков

    Накануне жители Красноярска сфотографировали первый снег, засыпавший город вечером в понедельник, 25 сентября. Некоторые горожане признались, что снег настроил их на праздничный лад, и они с нетерпением ждут Нового года.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #гидрометцентр #желтый уровень #заморозки
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