Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за заморозков

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Москва, 26 сентября. В среду, 27 сентября, в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за заморозков, сообщили представители Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — констатировали в пресс-службе российского Гидрометцентра.

Синоптики обратили внимание, что 27 сентября столице угрожают заморозки, а также возможен туман. Днем, по данным ведомства, будет ясно, без осадков.

Накануне жители Красноярска сфотографировали первый снег, засыпавший город вечером в понедельник, 25 сентября. Некоторые горожане признались, что снег настроил их на праздничный лад, и они с нетерпением ждут Нового года.