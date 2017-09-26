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Россия
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Посольство Испании эвакуировано в Москве после звонка телефонного террориста
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    Посольство Испании эвакуировано в Москве после звонка телефонного террориста

    14:21  26 Сентября 2017
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    Посольство Испании эвакуировано в Москве после звонка телефонного террориста

    Москва, 26 сентября. Сегодня после очередной волны звонков от телефонных террористов в Москве были эвакуированы 19 объектов, в том числе посольство Испании. В общей сложности были эвакуированы 404 человек.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, среди других эвакуированных объектов в Москве — 14 районных управ, центр управления труда и занятости, администрация Ломоносовского округа вместе с жилым домом, в котором она расположена, еще один жилой дом, а также Совет депутатов Южного административного округа.

    Посольство Испании эвакуировано в Москве после звонка телефонного террориста

    Источники сообщили, что звонки поступали сначала с номеров, зарегистрированных на территории Украины, затем Турции, после чего пошли звонки с телефонов из Бельгии, США и Канады. В настоящее время звонки поступают с номеров, определить принадлежность которых не удается возможным — это неизвестный код.

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    Автор: Валентин Меликов
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