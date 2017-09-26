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Россия
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Буйный москвич с отверткой нападал на соседей и обстрелял полицейских из обреза
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    Буйный москвич с отверткой нападал на соседей и обстрелял полицейских из обреза

    13:53  26 Сентября 2017
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    Буйный москвич с отверткой нападал на соседей и обстрелял полицейских из обреза

    Москва, 26 сентября. Москвич с отверткой нападал на соседей и выстрелил из обреза в полицейских.

    Как стало известно ФАН, накануне в деревне Ширяево в Троицком административном округе Москвы местный житель в неадекватном состоянии и с отверткой в руках бросался на людей. На место прибыли старший лейтенант полиции 1990 года рождения и сержант полиции 1994 г. р. К этому моменту злоумышленник заперся в своем доме и начал угрожать правоохранителям физической расправой. В какой-то момент он открыл дверь и произвел в сторону сотрудников один выстрел из неустановленного оружия, схожего конструктивно с винтовкой, после чего закрылся в доме. В итоге полицейским удалось скрутить и задержать хулигана, которым оказался безработный местный житель 1968 г. р. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.


     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
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