Буйный москвич с отверткой нападал на соседей и обстрелял полицейских из обреза

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Москва, 26 сентября. Москвич с отверткой нападал на соседей и выстрелил из обреза в полицейских.

Как стало известно ФАН, накануне в деревне Ширяево в Троицком административном округе Москвы местный житель в неадекватном состоянии и с отверткой в руках бросался на людей. На место прибыли старший лейтенант полиции 1990 года рождения и сержант полиции 1994 г. р. К этому моменту злоумышленник заперся в своем доме и начал угрожать правоохранителям физической расправой. В какой-то момент он открыл дверь и произвел в сторону сотрудников один выстрел из неустановленного оружия, схожего конструктивно с винтовкой, после чего закрылся в доме. В итоге полицейским удалось скрутить и задержать хулигана, которым оказался безработный местный житель 1968 г. р. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.



