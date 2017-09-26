Московская пенсионерка лишилась миллиона рублей из-за «войны» Украины с РФ
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Москва, 26 сентября. Две мошенницы похитили у московской пенсионерки миллион рублей под предлогом начала войны между Россией и Украиной, сообщили источники Федерального агентства новостей.
По словам потерпевшей, две женщины пришли к ней в квартиру и сообщили о якобы начале войны между Россией и Украиной. После этого они предложили пенсионерке пересчитать и переписать имеющиеся денежные купюры.
Воспользовавшись замешательством пожилой женщины, мошенницы похитили у нее более одного миллиона рублей. Нанесенный материальный ущерб является значительным.
Выясняются подробности происшествия, ведется поиск двух женщин, похитивших деньги.