Два смертельных ДТП произошли в Подмосковье

В Избранное

Москва, 26 сентября. Два человека погибли в ДТП, которые произошли сегодня в разных районах Московской области.

В Дмитровском районе Подмосковья в 8 утра пешеход погиб, пересекая зебру, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сначала водитель не заметил человека, позже — не успел затормозить. В результате наезда, пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

Второе смертельное ДТП произошло в Одинцовском районе, на 65-м километре трассы М-1 «Беларусь». По предварительным данным, человека сбили вне зоны пешеходного перехода.

Обстоятельства этих ДТП устанавливаются, на местах работают сотрудники правоохранительных органов.