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Происшествия
Два смертельных ДТП произошли в Подмосковье
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    Два смертельных ДТП произошли в Подмосковье

    13:38  26 Сентября 2017
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    Два смертельных ДТП произошли в Подмосковье

    Москва, 26 сентября. Два человека погибли в ДТП, которые произошли сегодня в разных районах Московской области.

    В Дмитровском районе Подмосковья в 8 утра пешеход погиб, пересекая зебру, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сначала водитель не заметил человека, позже — не успел затормозить. В результате наезда, пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

    Второе смертельное ДТП произошло в Одинцовском районе, на 65-м километре трассы М-1 «Беларусь». По предварительным данным, человека сбили вне зоны пешеходного перехода.

    Обстоятельства этих ДТП устанавливаются, на местах работают сотрудники правоохранительных органов. 

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    Автор: Алексей Громов
    #дтп #жертвы #подмосковье
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