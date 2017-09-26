Более 300 человек эвакуировали после анонимных звонков в Москве

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Москва, 26 сентября. В правоохранительные органы российской столицы поступили звонки о «минировании» районов Чертаново, Марфино, Печатники, Новопеределкино, Косино-Ухтомское, Центральное, Восточное, Донской, Ломоновсовский, Дмитровский, а также жилого дома по адресу: Севастопольский проспект, 1.

На место выехали кинологи и экстренные службы. В итоге из 10 районных управ и жилого дома были эвакуированы более 300 человек, передает «Вечерняя Москва».

Напомним, что в последние несколько недель страну охватила волна анонимных звонков о взрывных устройствах. К счастью, пока ни одно такое сообщение не подтвердилось.

По факту о заведомо ложных звонках о заложенных взрывных устройствах возбуждены уголовные дела.