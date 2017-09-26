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Трое мужчин задержаны за поджог автобусов в Москве
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    Трое мужчин задержаны за поджог автобусов в Москве

    12:36  26 Сентября 2017
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    Трое мужчин задержаны за поджог автобусов в Москве

    Москва, 26 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех уроженцев Северного Кавказа и ближнего зарубежья по подозрению в поджоге шести автобусов, сообщили начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

    Возраст подозреваемых — 19-29 лет. По словам Петровой, криминальная группа осуществляла нелегальные перевозки в Красногорском районе. Тем, кто отказывался сотрудничать, подозреваемые угрожали поджогами автобусов.

    По версии полиции, находясь на автобазе, группировка облила бензином и подожгла шесть автобусов, которые принадлежали одному из легальных перевозчиков.

    В ходе обысков по месту жительства задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, сим-карты, а также маски, которые использовались при совершении преступления.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». В данный момент подозреваемым грозит до пять лет заключения, передает телеканал «360»

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    Автор: Алексей Громов
    #поджог #автобус
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