Трое мужчин задержаны за поджог автобусов в Москве

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Москва, 26 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех уроженцев Северного Кавказа и ближнего зарубежья по подозрению в поджоге шести автобусов, сообщили начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Возраст подозреваемых — 19-29 лет. По словам Петровой, криминальная группа осуществляла нелегальные перевозки в Красногорском районе. Тем, кто отказывался сотрудничать, подозреваемые угрожали поджогами автобусов.

По версии полиции, находясь на автобазе, группировка облила бензином и подожгла шесть автобусов, которые принадлежали одному из легальных перевозчиков.

В ходе обысков по месту жительства задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, сим-карты, а также маски, которые использовались при совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». В данный момент подозреваемым грозит до пять лет заключения, передает телеканал «360».