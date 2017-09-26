Продюсер Матвиенко стал председателем Общественного совета при Роскомнадзоре

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Москва, 26 сентября. Известный продюсер и композитор Игорь Матвиенко был избран председателем Общественного совета при Роскомнадзоре.

Матвиенко поблагодарил коллег за оказанное доверие, сообщает ТАСС. Композитор заявил, что у него имеется опыт общественной работы.

«Работы предстоит много, в интернете уже виден позитивный результат, но еще много грязи» — сказал известный композитор.

Новый председатель Общественного совета вынес предложение усилить информирование населения о полезной деятельности ведомства. Кроме этого, Матвиенко заметил, что пришла пора создать реестр среди правообладателей.

Ранее сообщалось, что известный продюсер оценил умственные и певческие способности Ольги Бузовой.