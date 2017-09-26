Продажи обновленного кроссовера Mitsubishi ASX официально стартовали в России

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Москва, 26 сентября. Mitsubishi ASX вернулся в Россию после двухлетнего перерыва. Официальные продажи обновленного кроссовера стартовали после презентации в Москве.

Модель будет доступна в нескольких комплектациях. Стоимость базовой составит 1 099 000 рублей. Кроссовер будет доступен с двигателями объемом 1.6 л или 2.0 л и мощностью 117 л.с. или 150 л.с. соответственно. ASX в базовой комплектации получит пятиступенчатую МКПП, более дорогая версия — вариатор INVECS-III.

Обновленный ASX будет поставляться в Россию прямиком из Японии, сообщает «Газета.Ru».