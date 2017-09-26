Пенсионерку из Чертаново поймали на торговле наркотиками

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Москва, 26 сентября. Полицейские задержали в Северном Чертаново 65-летнюю пенсионерку, которая хранила дома около полукилограмма героина.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МВД России, дома у женщины обнаружили более 400 граммов наркотика.

«В ходе обследования квартиры 65-летней жительницы столицы обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, данное вещество содержит в своем составе героин общей массой более 400 граммов», говорится в сообщении.

По факту происшествия в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте запрещенного вещества. В настоящее время пенсионерка находится под арестом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».