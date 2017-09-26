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Пенсионерку из Чертаново поймали на торговле наркотиками
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    Пенсионерку из Чертаново поймали на торговле наркотиками

    12:20  26 Сентября 2017
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    Пенсионерку из Чертаново поймали на торговле наркотиками

    Москва, 26 сентября. Полицейские задержали в Северном Чертаново 65-летнюю пенсионерку, которая хранила дома около полукилограмма героина.

    Как сообщили в пресс-службе городского главка МВД России, дома у женщины обнаружили более 400 граммов наркотика.

    «В ходе обследования квартиры 65-летней жительницы столицы обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, данное вещество содержит в своем составе героин общей массой более 400 граммов», говорится в сообщении.

    По факту происшествия в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте запрещенного вещества. В настоящее время пенсионерка находится под арестом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #героин #чертаново #наркотик
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