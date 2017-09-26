Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Власти Курдистана попросили население не стрелять в воздух после референдума
Общество
В Подмосковье арестовали мужчину, спрятавшего в пруду тело убитой девушки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Подмосковье арестовали мужчину, спрятавшего в пруду тело убитой девушки

    12:36  26 Сентября 2017
    42

    В Подмосковье арестовали мужчину, спрятавшего в пруду тело убитой девушки

    Пушкино, 26 сентября. В Московской области арестовали 27-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой. По версии следствия, житель Пушкино спрятал труп в бочке в пожарном пруду.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону, 28-летняя уроженка Смоленской области, снимавшая комнату в подмосковном Королеве, исчезла в конце марта. До 22 сентября следствие не знало о ее местонахождении. Однако в итоге удалось не только обнаружить тело пропавшей, но и задержать подозреваемого в ее убийстве.

    «Как установлено следствием, убийство женщины было совершено обвиняемым 29 марта 2017 года в деревне Кощейково Пушкинского района в ходе ссоры в результате возникших неприязненных отношений», — добавили в пресс-службе.

    В Подмосковье арестовали мужчину, спрятавшего в пруду тело убитой девушки

    Несколько дней подозреваемый хранил тело жертвы в гараже, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Затем он поместил в пожарный пруд металлическую бочку, в которой находился труп.

    «По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечают в ведомстве.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101898

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29353

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42672

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22569

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8702
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1476
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        858
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        1162
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        342