В Подмосковье арестовали мужчину, спрятавшего в пруду тело убитой девушки

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Пушкино, 26 сентября. В Московской области арестовали 27-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой. По версии следствия, житель Пушкино спрятал труп в бочке в пожарном пруду.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону, 28-летняя уроженка Смоленской области, снимавшая комнату в подмосковном Королеве, исчезла в конце марта. До 22 сентября следствие не знало о ее местонахождении. Однако в итоге удалось не только обнаружить тело пропавшей, но и задержать подозреваемого в ее убийстве.

«Как установлено следствием, убийство женщины было совершено обвиняемым 29 марта 2017 года в деревне Кощейково Пушкинского района в ходе ссоры в результате возникших неприязненных отношений», — добавили в пресс-службе.

Несколько дней подозреваемый хранил тело жертвы в гараже, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Затем он поместил в пожарный пруд металлическую бочку, в которой находился труп.